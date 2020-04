Il generale dei trasportatori che diventò soldato semplice per andare all’attacco dei politici

Quando ci vuole ci vuole, deve aver pensato Paolo Uggé, vicepresidente di Conftrasporto, accingendosi a commentare le manovre del mondo politico per far ripartire il settore dell’autotrasporto (e più in generale del mondo del lavoro) frenati o addirittura bloccati da una crisi economica elevata all’ennesima potenza dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Coronavirus. Ma come far coesistere l’esigenza di dire (attraverso la rubrica settimanale il Punto on line sul sito della federazione conftrasporto.it ) “pane al pane e vino al vino”, cantandone quattro ai “politici” mantenendo allo stesso tempo “un tono adeguato alla responsabilità ricoperta nei confronti degli associati innanzitutto e della federazione rappresentata”? Come usare per una volta, non il consueto fioretto ma la clava (che quando ci vuole ci vuole, quando non è possibile e non avrebbe alcun senso ovattare i colpi….)? Domanda non facile, perché “mettere il silenziatore” avrebbe significato “depotenziare” il messaggio, ma non dire le cose come stavano sarebbe stato peggio. E allora ecco la soluzione: in via del tutto eccezionale Paolo Uggé ha messo on line il consueto “Punto”, rubrica che settimanalmente tiene sul sito Conftrasporto,it per tenere aggiornati gli autotrasportatori sui fatti più importanti che riguardano il settore, non come vicepresidente nazionale della confederazione ma come “uomo qualunque”. Evidenziando, nel titolo della rubrica, accanto al proprio nome e cognome, la definizione “cittadino italiano”. E concedendosi così, la “licenza poetica” di essere, (libero dai vincoli del proprio ruolo e dunque, con l’obbligo di “tenere un tono adeguato alla responsabilità ricoperta nei confronti degli associati innanzitutto e della federazione rappresentata,” più franco franco e diretto che mai. Come un qualsiasi cittadino. ”Libero” di affermare, per esempio, rivolgendosi a chi è alla guida del Paese, di essere stanco di chi gli “ha rotto l’apparato riproduttivo” (peraltro felice punto d’incontro fra l’impossibilità di non sbottare di fronte a dimostrazioni d’intollerabile incapacità e l’obbligo di usare toni “istituzionali”..) stanco di “coloro che “si sono dimostrati incapaci, insensibili e soprattutto smaniosi di rincorrere il consenso politico. Facendo della politica sulle spalle dei cittadini”. Una “lettera aperta” ( cliccate qui per leggere il testo integrale) scritta dal “soldato semplice dell’autotrasporto” Paolo Uggè.