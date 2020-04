“Fino a ieri eravamo animali”: i camionisti si raccontano in tv fra paure e senso del dovere

Un autista di camion che parte a notte fonda, con i fari accesi per illuminare la strada con il cielo ancora scuro: è una delle immagini che aprono il servizio realizzato da Rainews24 (cliccate qui per vedere il video integrale) il giorno di Pasquetta dedicato all’attività dell’autotrasporto, e più in generale della consegna di prodotti, all’era del Coronavirus. Un servizio per raccontare cosa fanno ogni giorno uomini e donne per assicurare alle persone costrette a casa (spessissimo anziani, in diversi casi invalidi o persone comunque in difficoltà) la consegna di cibo, mascherine. Senza “sentirsi eroi” come dichiarano i camionisti intervistati, ma semplicemente persone consapevoli dell’importanza della propria attività, seppur vissuta con il timore di potersi contagiare, e, soprattutto, di rischiare di “trasportare” il contagio fra le mura domestiche, a moglie, figli. Un mini viaggio, quello realizzato da Rainews24, in un lavoro reso difficilissimo dall’emergenza pandemia, con ripercussioni economiche già pesantissime oggi (e destinate, senza interventi immediati del Governo, a ingigantirsi a breve) come affermato dal segretario generale di Fai-Conftrasporto Andrea Manfron che ha sottolineato come l’emergenza abbia letteralmente lasciato senza lavoro le imprese che trasportano carburanti “con un calo dell’attività del 90 per cento”, ma come stia incidendo anche in altri settori con cali medi del fatturato attorno al 50 per cento”. Percentuale confermata da un imprenditore del settore pronto a evidenziare, a uso e consumo evidentemente di chi dovrebbe sostenere economicamente le imprese, che nel frattempo i costi non si sono invece di certo dimezzati per pagare i mezzi, i carburanti, gli stipendi di autisti. Consapevoli di “non essere ne la protezione civile ne eroi”, ma di “garantire attraverso il proprio lavoro servizi indispensabili ai cittadini”. Oltre che a certi committenti per i quali , non ha dimenticato certo di affermare un autista intervistato, “fino a ieri eravamo animali”.