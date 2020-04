Strade deserte per il Coronavirus, l’ideale per fare manutenzione. Perché non succede?

Strade deserte causa Coronavirus: le condizioni ideali per fare manutenzione all’asfalto, per mettere in sicurezza ponti e gallerie? A nessuno, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è venuto in mente di mettere in campo una task force in questo periodo per farlo? A nessun sindaco è venuto in mente che potrebbe essere il momento migliore per tappare le centinaia di migliaia di buche che rappresentano altrettante trappole, pericolosissime soprattutto per chi va in moto, in bici? Sono in moltissimi in Italia a porsi questa domanda: il ministro Paola De Micheli, il sindaco Raggi e migliaia di suoi colleghi, troveranno due minuti, in questi giorni di impegni ridotti al lumicino anche per loro, di rispondere?