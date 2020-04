Bergamo, la gente torna a uscire? L’appello al sindaco Gori “Li fermi, per il bene di tutti”

Ha firmato il suo commento “Sos dalla culla del Coronavirus”, Bergamo, invitando i sindaci del territorio, a cominciare dal “suo”, Giorgio Gori, a intensificare i controlli, le multe, perfino gli arresti per strada perché, m avverte, la gente ha ricominciato a uscire, forse sull’onda di qualche contagio o morto in meno. Invitando tutti a difendere chi vuole “salvare la vita propria e degli altri, a iniziare da medici e infermieri che hanno già pagato un conto fin troppo pesante a per il loro eroismo. Un Sos (messo a commento di una notizia riguardante un messaggio di fiducia trasportato dai camion di un imprenditore Bergamasco, Giuseppe Cristinelli, con l’invito a stradafacendo.tgcom24 a “trasportare” anche quest’altro messaggio, ancora più importante. Eccolo. “Posso chiedervi di “trasportare” anche un mio messaggio?Eccolo, con l’augurio di fornire un mio, piccolissimo, contributo. Per giorni, settimane, sotto casa non ho sentito praticamente nessun rumore di traffico. Dieci giorni fa ho perfino provato a fare un esperimento: sono rimasto alla finestra (da recluso ai “domiciliari” per prevenzione da Coronavirus…..) per 30 minuti. Auto circolate: tre. Una città fantasma. Stamattina dopo aver sentito “strani rumori” provenire da fuori, quelli di motori ai quali non ero più abituato, ho rifatto l’esperimento. Auto passate 56. Le notizie che ci sono meno contagi, meno morti (comunque sempre a centinaia al giorno!!!!) meno ricoverati in terapia intensiva, stanno facendo allentare la presa? Così facendo succederà solo una cosa, che dovremo ripartire dall’inizio, che questo mese di sacrifici (siamo chiusi in casa esattamente dall’8 marzo uscendo una volta a settimana per fare provviste di cibo…..), come al Monopoli (riscoperto alla grande ai tempi del Coronavirus….) quando si è costretti a “ripassare dal via…. Ma siamo davvero così idioti da voler far ripartire l’epidemia? Non è bastato quello a cui abbiamo assistito? Abito a Bergamo, provincia “massacrata” dall’epidemia. Un massacro che spero i sindaci, a partire dal mio, Giorgio Gori, al quale va un grazie per tutto quanto ha fatto e sta facendo, vogliano fermare raccogliendo questo segnale d’allarme e moltiplicando i controlli sulle strade, denunciando chi “se ne frega (stamattina segnalate quattro persone senza mascherine che camminavano sui marciapiedi ……) se necessario mettendole in galera. Tolleranza zero per chi non vuol capire. Perché a rischio non mettono solo la loro vita (se vogliono crepare facciano pure, ci sarà un po’ d’imbecilli in meno) ma quella degli altri. A cominciare dai tanti eroi (medici, infermieri) che ogni giorno rischiano la pelle per salvare quella di altri…Signor Gori, signori sindaci del territorio: scatenate l’offensiva finale e forse ce la faremo davvero…. Ascoltate questo Sos: perché chi vuole salvare la propria vita e quella degli altri non può morire per colpa di chi, pur consapevole del rischio, la mette a repentaglio uscendo quando non ne avrebbe necessità. Per questi signori non dovrebbe essere valutato il reato di omicidio? Almeno colposo, anche se in qualche caso è chiaramente premeditato…