Camion liberi di circolare durante le feste di Pasqua. L’autotrasporto si muove a colpi di proroghe

I camion pesanti potranno circolare anche durante le festività pasquali, da venerdì 10 a martedì 14 aprile. Lo stabilisce una nuova proroga della sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti firmata oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, che avrà validità sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Il ministero ha anche confermato, fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale. “Il provvedimento firmato oggi è reso ancora una volta necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus”, si legge in una nota del ministero, “ e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico”.