Crociere cancellate per due mesi, Msc offre la possibilità di utilizzarle fino alla fine del 2021

Due mesi senza crociere. Lo hanno deciso i responsabili della compagnia Msc Crociere che dopo aver inizialmente sospeso ogni attività fino al 30 aprile hanno deciso che le vacanze a bordo delle navi della propria flotta resteranno off limits fino al 29 maggio. Una misura straordinaria che Msc Crociere ha deciso di varare dopo che i governi di tutto il mondo hanno ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza e di salute pubblica a terra per proteggere i cittadini e contenere la diffusione del virus. “Consapevole degli inconvenienti che tale decisione potrà causare a livello organizzativo, la compagnia è a completa disposizione di tutti gli ospiti e degli agenti di viaggio coinvolti, per supportarli ad affrontare l’impatto di questa misura sulle prenotazioni che riguardano le navi in partenza fino al 29 maggio”, si legge in un comunicato diffuso dai vertici della compagnia che sottolinea anche come ai clienti venga offerta “la possibilità di trasferire l’intero importo della vacanza annullata, aggiungendo anche un credito a bordo, su un’altra crociera a scelta in qualsiasi periodo entro la fine del 2021”.