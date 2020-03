C’è chi tratta i camionisti come untori e chi come persone da ringraziare per quello che fanno

“Un vero segno di attenzione, sensibilità e vicinanza della proprietà dei supermercati nei confronti delle camioniste e dei camionisti. A differenza di chi li tratta come untori o appestati e magari non gli concede l’utilizzo dei servizi igienici, hanno preferito dare una risposta di civiltà e umanità. Altri dovrebbero sentirsi in difficoltà: quei committenti spocchiosi che non si preoccupano di aver di fronte donne e uomini che consentono loro di proseguire nell’attività”. Con queste parole il vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggè ha commentato il gesto compiuto dai responsabili dei supermercati Il Gigante che oltre a far scrivere a caratteri cubitali la parola grazie su un camion che trasporta prodotti per la linea di supermercati hanno voluto ringraziare chi garantisce i rifornimenti al paese con un piccolo grande gesto: il dono di un cestino per il pranzo gratuito agli autotrasportatori.