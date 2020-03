Gianluigi Aponte offre alla Calabria una nave Msc Crociere come ospedale d’emergenza

Msc Crociere è pronta a mettere a disposizione della Calabria una propria nave da crociera da utilizzare, agli ormeggi nel porto di Gioia Tauro, come ospedale galleggiante per l’emergenza Coronavirus. L’annuncio è stato dato dal sindaco della città, Aldo Alessio, che ha espresso il pubblico apprezzamento per la disponibilità manifestata dal proprietario di Msc, Gianluigi Aponte. “Grazie “alla disponibilità dell’armatore anche la Calabria, come è già avvenuto a Genova, potrà utilizzare una nave da crociera con circa 1000 posti letto per affrontare eventuali emergenze. Ora ci aspettiamo che il presidente della Regione esprima presto il proprio assenso all’iniziativa che ha avuto l’assenso anche di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl mare”, ha concluso il sindaco.