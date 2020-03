iostocoltrasporto: i “campioni” del mondo dei tir ringraziano in un video migliaia di camionisti

Campioni dello sport, star del cinema e della musica: sono in moltissimi ad aver registrato dei video, soprattutto per invitare la gente a stare a casa, a non muoversi per non rischiare di far viaggiare ancor più rapidamente un’epidemia, quella da Coronavirus, già di suo velocissima, contagiosissima e, dunque, pericolosissima. Un gruppo di “campioni” della costruzione di mezzi pesanti , volti spesso notissimi fra gli operatori del mondo dei trasporti (Paolo Starace, di Daf Trucks Italia; Massimiliano Calcinai, di Ford Trucks Italia; Mihai Daderlat, di Iveco mercato Italia; Maurizio Pompei, di Mercedes – Benz Trucks Italia; Pierre Sirolli, di Renault Trucks Italia; Francesco Fenoglio, di Scania Italia e Giovanni Dattoli di Volvo TruckItalia) hanno invece deciso di “riunirsi” per realizzare un video, videomessaggio “#iostocoltrasporto” cpn il quale dire un grandissimo grazie al mondo dell’autotrasporto per quello che moltissimi, coraggiosi lavoratori del settore, a cominciare dai camionisti, fanno ogni giorno, in piena emergenza epidemia, al servizio del bene comune, per tutti noi …