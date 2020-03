Pratiche automobilistiche, cittadini e avvocati possono farle via e mail per non muoversi

Chiedere via e mail la cancellazione di fermi amministrativi di veicoli se il provvedimento di revoca è stato emesso prima del 1° gennaio 2020 (per i provvedimenti emessi dopo tale data, la cancellazione viene effettuata direttamente d’ufficio dal Concessionario della riscossione); chiedere iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e sequestri su istanza di parte (es. sequestri conservativi), trascrizioni e cancellazioni di domande giudiziali, iscrizioni di ipoteche giudiziali. Sono due delle possibilità offerte a cittadini privati (nel primo caso) e ad avvocati (perla seconda richiesta) dagli uffici del Pra, il Pubblico registro automobilistico, in questo periodo di emergenza Coronavirus per richiedere alcune pratiche automobilistiche indifferibili e urgenti evitando gli spostamenti fisici sul territori e garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi. Modalità operative eccezionali, che fanno parte di un “pacchetto” di iniziative messe in campo dall’Aci per favorire lo smart working degli operatori Pra e garantire la continuità dei servizi, come sottolinea un comunicato stampa diffuso dall’Aci, invitando a navigare i sul sito www.aci.it nella sezione Sedi e Punti di servizio per trovare gli indirizzi Pec ed e-mail del Pra e invitando a contattare, per informazioni dettagliate, l presidio URP Covid-19, numero verde gratuito 800.18.34.34, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (festivi esclusi) o scrivere alla casella di posta elettronica presidiourpcovid19@aci.it.