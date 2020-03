Noleggio a lungo termine dell’auto, qui confrontate costi, rate, percorrenze con un click

Mettere a confronto le proposte per prendere a noleggio un’auto (scelta che sempre più italiani stanno facendo, abbandonando la vettura di proprietà) per un periodo medio-lungo da oggi è più semplice: grazie a www.nlt.market (raggiungibile anche a www.noleggiolungotermine.market/) il primo comparatore di offerte di noleggio a lungo e medio termine rivolto a privati e partite Iva, realizzato da Sumo Publishing (editore della rivista Fleet Magazine). Un portale che raccoglie le principali offerte di società di noleggio, concessionari e broker attivi sul mercato italiano,con aggiornamenti quotidiani delle quotazioni, che attraverso una semplice interfaccia permette di valutare le diverse condizioni “filtrandole” per marca e modello della vettura, per canone, per chilometri percorsi all’anno, per anticipo da versare e durata (da 12 a 72 mesi) del contratto. Una guida completa per tutti coloro (secondo gli ultimi dati dell’associazione Aniasa sono oltre 52mila gli automobilisti che hanno già scelto questa formula con un trend in deciso aumento) che fornisce anche preziose informazioni per chi si avvicina al noleggio a lungo termine per la prima volta, rispondendo alle domande più frequenti in merito a come funziona il noleggio per privati e partite Iva, a come è strutturato un contratto di noleggio e a quali sono i requisiti richiesti, con con i tutorial riguardanti il noleggio a lungo termine, per guidare l’utente privato alla scoperta di tutte le dinamiche legate al noleggio di una vettura. Una rubrica raccoglie infine le ultime news sui servizi offerti dagli operatori, sui nuovi modelli, mentre una newsletter informa tutti gli utenti che lo richiedono delle ultime promozioni e offerte presenti sul mercato. Oggi, rivela un’indagine realizzata da Aniasa, il cliente-tipo privato/partita Iva del noleggio a lungo termine è soprattutto uomo , mediamente più giovane, più informato e agiato rispetto a quanti scelgono la proprietà. A offrire i servizi di locazione long term, non sono solo gli operatori di noleggio, ma oggi anche i broker e i concessionari più strutturati, tutti ormai fortemente impegnati nella proposta di pacchetti di mobilità fino a 5 anni.