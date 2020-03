A Genova un traghetto della Gnv diventa una nave ospedale per curare o contagiati da Coronavirus

“Un ospedale galleggiante per proteggere più contagiati possibile. Magari sperando che il Coronavirus sappia a conoscenza del fatto che l’attacco verso navi ospedale è considerato crimine di guerra…”. Si conclude così l’articolo on line su mareonline.it dedicato alla decisione di trasformare un traghetto della compagnia Gnv, Grandi navi veloci, nella prima nave allestita in Italia per l’emergenza, che potrà essere utilizzata in molti modi: da chi viene dimesso dall’ospedale per continuare la sua convalescenza a quelle persone che non possono fare l’isolamento a casa e hanno bisogno di cure…”., come ha confermato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Continua a leggere→