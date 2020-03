Trasporto merci, sanificazioni, vigilanza: se non arrivano le mascherine chi potrà garantirli?

“Lottiamo contro il tempo, contro mille difficoltà e ma anche contro il pericolo che a breve possano esaurirsi i dispositivi di protezione per chi lavora ne trasporto merci per rifornire la distribuzione al consumo e al dettaglio; nella sanificazione degli ambienti ospedalieri e della PA; nella vigilanza che si rende sempre più necessaria per garantire la sicurezza dei supermercati e dei negozi chiusi”. A lanciare l’ennesimo allarme su un possibile stop a queste attività, “con conseguenze inimmaginabili”, è Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, sottolineando come “fermo restando che il primo applauso vada a medici e infermieri, il secondo vada anche ai lavoratori di queste categorie che silenzio e con altrettanto eroismo portano avanti il loro lavoro”.