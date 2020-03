Lotta all’epidemia, molti hanno dimenticato di ringraziare i trasportatori. Ma non il Papa

Sono in molti, dai politici ai conduttori di programmi televisivi, ai giornalisti, a essersi “dimenticati” che fra chi offre il proprio contributo contro l’emergenza Coronavirus ci sono anche i camionisti che a decine di migliaia hanno continuato a lavorare per consegnare cibo, medicinali, apparecchiature sanitarie…. Non se n’è dimenticato però Papa Francesco, che nella sua preghiera speciale per coloro che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società , ha voluto evidenziare anche gli operatori delle farmacie, dei supermercati, dei trasporti,” che stanno lavorando perché la vita sociale possa andare avanti anche nell’emergenza per il Coronavirus”. Parole che Papa Francesco ha pronunciato introducendo la celebrazione della Messa a Santa Marta per la terza domenica di Quaresima, rinnovando la preghiera “per gli ammalati, per le persone che soffrono”.