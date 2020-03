Un camion carico di solidarietà. Così Fai Milano fa viaggiare l’invito a donare aiuti agli ospedali

Un camion di solidarietà. La scritta, a caratteri cubitali, sta virtualmente “viaggiando” attraverso le strade di Milano e provincia sul telone di un camion della Fai, la federazione autotrasportatori italiani territoriale di Milano – Monza-Brianza – Lodi – Pavia. Un “veicolo di comunicazione” (è davvero il caso di dirlo) ideato dai responsabili dell’associazione per invitare a sostenere la sottoscrizione promossa dalla Regione Lombardia contro l’emergenza Coronavirus. “Un messaggio rivolto a tutti gli imprenditori del trasporto e della logistica a fornire il proprio generoso contributo e a diffondere a loro l’iniziativa ai loro colleghi, dipendenti, amici per caricare quanto più possibile il camion della solidarietà e aiutare concretamente coloro che stanno combattendo la difficile battaglia per la salute di tutti noi”, ha spiegato Marco Colombo, segretario della Fai milanese, sottolineando che “le donazioni possono essere effettuate tramite i riferimenti bancari indicati nel link del sito della Regione Lombardia, https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/coronavirus-raccolta-fondi”. “Una manovra per far arrivare a destinazione, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, nuove armi per aiutare medici e infermieri che stanno contrastando con coraggio e abnegazione la diffusione del virus”.