Camionisti diretti al Brennero fermi anche per 24 ore in code lunghe oltre 50 chilometri

Un camion in viaggio sull’autostrada del Brennero e che dal valico scende in direzione Italia, e attraverso il lunotto immagini, interminabili, di camion fermi in coda. Una coda lunga oltre 50 chilometri, con camionisti bloccati in cabina da oltre 24 ore. A mostrare cosa sta accadendo sul collegamento fra l’Italia e il resto d’Europa dopo la chiusura decisa dal Tirolo è il filmato di un camionista (cliccate qui per guardarlo) e messo in rete “tanto per rendersi conto dio cosa sta succedendo mentre lo Stato italiano non fa niente se ne frega (l’espressione in realtà è molto più colorita), come si sente nell’audio. Roba da non credere, E che invece, prove filmate alla mano, sta succedendo….