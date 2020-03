Certificati e permessi di guida per i camionisti: il ministero ha prorogato le scadenze al 30 giugno

Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose oltre che del permesso provvisorio di guida. Sono queste le “manovre” autorizzate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull’intero territorio nazionale. I due decreti firmati dal ministro prevedono che le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 siano prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. stessa data fissata per la validità “allungata” dei permessi provvisori di guida, senza prevedere oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario previsto dea codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida va richiesta all’Ufficio della motorizzazione civile e sarà valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.