Raffaella Paita: “Mettiamo Guido Bertolaso alla guida della task force anti epidemia”

Alla guida della task force contro il Coronavirus serve una figura dalla grande competenza e capacità di organizzazione: sono sempre più le persone in Italia a chiedere che venga individuato un “vero esperto” per contrastare l’epidemia e sono in molti ad aver già individuato chi potrebbe essere questo “commissario straordinario”: Guido Bertolaso, medico e dirigente in passato già chiamato a fronteggiare emergenze straordinarie come il terremoto all’Aquila e l’emergenza rifiuti in Campania. A chiedergli di scendere in campo sono molte persone “comuni”, ma anche esponenti delle istituzioni. Come per esempio Raffaella Paita, esponente di Italia Viva. “Il governo sta chiedendo al Paese un impegno straordinario per contenere al massimo il rischio contagio, ma è necessario che ogni sforzo vada nella giusta direzione, per dare certezze alle persone ed evitare inutili confusione come nei trasporti e nella mobilità di persone e merci”, ha affermato Raffaella Paita. “È importante affiancare alla attuale struttura, che sta lavorando incessantemente, una figura dalla eccezionale competenza e capacità di organizzazione come Guido Bertolaso. E’ il tempo di coinvolgere le migliori competenze di cui il Paese dispone per un vero gioco di squadra. Facciamolo subito”.