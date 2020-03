Moratoria di tasse e contributi per chi lavora nei trasporti. Misiani” ci stiamo lavorando”

Una moratoria di tasse e contributi per chi lavora nei settori maggiormente coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura. Ad annunciare che ilGoverno sta lavorando al progetto,“dialogando con la Banca d’Italia e immaginando forme di garanzia pubblica che aiutino il sistema bancario a sostenere nel migliore dei modi possibili questo intervento”, è Antonio Misiani vice ministro all’Economia intervistato da Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, spiegando che è allo studio “una parziale garanzia pubblica per assistere questa moratoria”. “Una moratoria molto ampia per i prestiti alle imprese e alle famiglie per garantire liquidità”, ha sottolineato Antonio Misiani aggiungendo che il Governo sta “lavorando anche sulle partite Iva, sempre partendo dai settori maggiormente colpiti”.