Mascherine anti Coronavirus, la Fai le chiede al Governo per distribuirle nelle proprie sedi

Conftrasporto offre la propria collaborazione per distribuire, attraverso le sedi territoriali della Fai (la Federazione degli autotrasportatori italiani) le mascherine alle imprese che ne dovessero fare richiesta. Una collaborazione che Conftrasporto ha “ufficializzato” attraverso una lettera inviata ai ministeri competenti e alla Protezione civile, nella quale il vicepresidente Paolo Uggè ha anche invitato le istituzioni a rifornire la federazione di nuove mascherine. “A oggi gli autisti viaggiano indossando i dispositivi prescritti, dalle mascherine ai guanti monouso per la consegna della merce e della documentazione necessaria”, scrive Paolo Uggé, “ma le scorte, soprattutto per quanto riguarda le mascherine, sono quasi esaurite. Qualora le istituzioni ritenessero di poterci fornire i dispositivi in questione, ci mettiamo a disposizione fin da ora per consentire agli autisti di ottemperare in sicurezza alle norme stabilite dal Dpcm”. Nella stessa lettera il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto, che ha confermato come “per il trasporto su gomma la situazione proceda sostanzialmente in modo regolare, anche nelle zone rosse, nel rispetto dei decreti nazionali”, ha chiesto che “proseguano, e possibilmente siano incrementati, i controlli sugli autisti, considerato il gran numero di quelli provenienti dai Paesi dell’Est che operano in Italia”, auspicando “una direttiva europea omogenea che indichi a tutti gli autotrasportatori dell’Ue come comportarsi e quali precauzioni prendere per poter garantire la consegna delle merci indispensabili, a cominciare dai beni di prima necessità”.