Camion elettrici per la consegna delle merci in città: al via il test che dirà se è davvero possibile

Un progetto pilota che rappresenta un importante passo avanti nella sperimentazione di soluzione elettrificate per il trasporto pesante. Così è stata definita la collaborazione fra Scania e il grossista norvegese Asko che sta utilizzando due veicoli elettrici a batteria per effettuare le proprie operazioni di trasporto a Oslo, in Norvegia. Un importante passo, dopo i risultati positivi ottenuti con l’utilizzo di mezzi ibridi in modalità elettrica nei centri urbani, sulla strada che porterà a introdurre veicoli completamente elettrici a batteria per la distribuzione in ambito urbano anche se “in una visione a lungo termine, nella quale l’elettrificazione giocherà un ruolo chiave nel dare vita a un sistema maggiormente sostenibile anche nel trasporto pesante”, come spiega un comunicato della casa svedese. “In questa transizione è di fondamentale importanza che lo sviluppo di nuove soluzioni avvenga al fianco del cliente, per comprendere se la tecnologia risponde alle sue esigenze, se l’elettricità per ricaricare le batterie proviene da fonti energetiche rinnovabili ma soprattutto per monitorare l’impatto che le nuove soluzioni hanno sulle operazioni di trasporto”. “Protagonisti” del progetto pilota sono due veicoli dotati di una batteria con 165 kWh di capacità, che garantisce un’autonomia di 120 chilometri, ricaricabile durante le operazioni di carico e scarico delle merci.