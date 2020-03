Partite di calcio a porte chiuse ma in diretta in chiaro: così non si fa viaggiare il Coronavirus

Le partite di calcio? Farle giocare a porte chiuse è una strada per impedire che potenziali tifosi contagiati dal Coronavirus possano stare a contatto direttissimo, a pochi centimetri di distanza, da altri tifosi trasmettendo la polmonite. Ma c’è anche un’altra via per fare prevenzione: far trasmettere le partite in chiaro in modo in modo che milioni di tifosi restino a casa a guardarla: si otterrebbe così di far restare seduti comodamente sul divano fra le mura domestiche, davanti allo schermo, moltissime persone che non uscendo non rischierebbero di essere contagiate o, addirittura, di trasmettere il virus. Meno gente in giro, meno possibilità di contagi… Ci sono possibili “contromisure” all’emergenza Coronavirus, che sembrano la “scoperta dell’acqua calda”, ma senza nessuno capace di alzare il coperchio sulla pentola che bolle. Una di queste (trasmettere le partite in chiaro) è stata suggerita da Paolo Uggé vicepresidente di Fai Conftrasporto Confcommercio nel suo “Punto” , pubblicato on line sul sito conftrasporto.it