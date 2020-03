Alis sposta a metà maggio l’appuntamento a Verona con Let Expo – Logistics Eco Trasport

Sembra non fermarsi più l’elenco di eventi cancellati per colpa dell’epidemia di Coronavirus e spostati più in là nel tempo quando, almeno si spera, i casi di polmoniti provocati dal virus “made in China! Saranno solo un ricordo. Alla lista di appuntamenti da cancellare in agenda si è infatti aggiunto anche “Let Expo – Logistics Eco Trasport” evento fieristico in programma a Verona dedicato al mondo del trasporti “spostato” in calendario da marzo maggio. “A causa dei recenti accadimenti che hanno coinvolto il nostro Paese e in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali, l’evento fieristico è posticipato, in via del tutto preventiva, nelle date da sabato 16 a mercoledì 20 maggio 2020”, hanno comunicato i responsabili di Alis, organizzatrice dell’evento aggiungendo che “la decisione è stata assunta in comune accordo con il Gruppo Verona fiere, che ha provveduto a rinviare anche altre manifestazioni fieristiche a tutela della salute e della sicurezza di tutto il popolo del trasporto”. L’appuntamento con la più grande fiera green d’Italia dedicata al settore del trasporto e della logistica, che coinvolge il mondo delle imprese, delle professioni, della formazione, della politica e delle istituzioni, per approfondire i più importanti temi del settore a livello nazionale e internazionale attraverso convegni, conferenze, presentazioni aziendali e, incontri B2B, è dunque solo rinviato,con l’augurio che i capannoni del polo fieristico veronese possano ospitare a metà maggio l’evento in totale serenità spalancando gli stand a i visitatori senza più mascherine sul volto o senza timore di avvicinarsi troppo a espositori o altri partecipanti. https://www.letexpo.it/