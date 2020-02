Camion a idrogeno? Quello che poteva sembrare solo un sogno è pronto a viaggiare per strada

Far viaggiare tonnellate di merci su camion alimentati a idrogeno? Quello che solo poco tempo fa sembrava un sogno destinato ad avverarsi chissà quando si è trasformato in realtà grazie a quello che i responsabili di Scania hanno orgogliosamente definito “un progetto pilota unico nel suo genere”. Un progetto realizzato e che ha visto Asko, principale grossista norvegese di beni di largo consumo, e Scania, presentare quattro nuovi veicoli a gas idrogeno con propulsione elettrica pronti a svolgere le attività quotidiane del trasporto merci. Quattro camion (con un motore elettrico, alimentato dall’energia proveniente da celle a combustibile a idrogeno e batterie ricaricabili e con resto del gruppo propulsore composto dagli stessi componenti standard utilizzati negli autocarri e autobus ibridi di Scania già presenti sul mercato) pronti a fare da apripista alla nuova tecnologia, grazie anche alla realizzazione della nuova stazione di riferimento di gas idrogeno di Askp a Trondheim. “Scania continua a sviluppare tecnologie all’avanguardia per perseguire l’obiettivo di arrivare a un trasporto libero dai combustibili fossili. Una parte importante di questo lavoro viene svolto al fianco di alcuni partner pronti a sperimentare nuove tecnologie, proprio come Asko”, ha evidenziato Karin Rådström, responsabile marketing di Scania. “L’idrogeno è una soluzione interessante per il trasporto elettrificato a lungo raggio e i primi test mostrano che la tecnologia funziona bene anche dove il clima è più freddo. Continueremo perciò a monitorare da vicino le prestazioni di questi autocarri. Vorrei elogiare Asko per l’intraprendenza e il coraggio nel garantire sia la fornitura di idrogeno derivante da risorse rinnovabili sia le infrastrutture per il rifornimento. Questa società adotta reali misure per innescare un cambiamento verso il trasporto sostenibile”.