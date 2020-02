Il lavoro ai tempi del Coronavirus: il ministro convoca i trasportatori per capire cosa fare

L’amore ai tempi del colera è il titolo di un celebre romanzo dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez. Il lavoro ai tempi del Coronavirus potrebbe invece il titolo per l’incontro che il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola de Micheli ha fissato per lunedì 2 marzo alle 15, nella sede del ministero di Porta Pia, con i rappresentanti delle principali associazioni legate alla logistica e al trasporto. Un incontro, al quale il ministro ha invitato a partecipare gli esponenti di Confindustria, Confetra, Assoporti, Assaeroporti, Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confitarma, per fare un punto sui principali problemi che le misure precauzionali adottate dal Governo per contrastare l’epidemia di Coronavirus, con limitazioni e restrizioni alla circolazione, hanno causato alle imprese del settore. Per capire come può “viaggiare” appunto il lavoro (in particolare quello delle imprese che si occupano di autotrasporto) ai tempi dell’epidemia…