Traghetti prenotati e poi cancellati per l’epidemia? Gnv cancella la penale da pagare

Chi per la prossima estate ha in programma vacanze sulle isole ma non “si fida” ad acquistare i biglietti per i traghetti per paura delle conseguenze che potrebbe avere l’epidemia di Coronavirus, ha una nuova opportunità di garantirsi comunque un passaggio in nave senza rischiare di rimetterci del denaro:quella offerta da Gnv, Grandi navi veloci che proprio “in risposta all’attuale momento di grande incertezza”, come si legge in un comunicato stampa diffuso dal gruppo, ha deciso di lanciare la campagna zero penali che fino al 16 marzo permette di acquistare tutti i viaggi per Sicilia, Sardegna e Albania, con la possibilità di annullare il biglietto entro il 31 maggio 2020 senza dover versare un solo centesimo di euro di penale, preoccupandosi solo di richiedere l’annullamento almeno tre 3 giorni prima della partenza. “L’iniziativa consente ai nostri clienti di pianificare in tutta tranquillità e in pieno relax le proprie ferie e i propri viaggi fino a ottobre incluso approfittando della promozione del 20 per cento di sconto in corso, con la possibilità di ripensarci”, hanno spiegato i responsabili di Gnv, ricordando che,dopo i risultati positivi della passata stagione, sono state confermate anche nel 2020 tutte le destinazioni, a partire dalla Sardegna con le tratte estive Genova-Olbia, riattivata a maggio 2019, e la consueta tratta Genova-Porto Torres.