Che fine fanno i soldi delle multe incassati dai Comuni? Da 10 anni aspettiamo di saperlo

I Comuni dovranno spiegare ai cittadini come hanno speso i soldi delle multe stradali, parte dei quali dovrebbe essere utilizzato per altro per la manutenzione delle strade? Dopo dieci anni di attesa per la pubblicazione, finalmente avvenuta, del decreto per l’entrata in vigore dell’obbligo di relazione annuale, sull’uso dei proventi delle sanzioni,ora resta solo un ostacolo da superare: un regolamento attuativo del Mit, sentita la Conferenza Stato-Città. I responsabili del ministero per le Infrastrutture e i trasporti stanno verificando la possibilità di rendere ostensibili le relazioni annuali degli enti locali sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha confermato il sottosegretario ai Trasporti e alle infrastrutture, Roberto Traversi, rispondendo in IX commissione alla Camera a una interrogazione di Forza Italia, a prima firma Simone Baldelli. Interrogazione nella quale il deputato di Forza Italia non ha dimenticato di evidenziare come “ la resistenza operata dalla Conferenza Stato-città abbia costituito di fatto la palude nel quale è rimasta impantanata per un decennio l’adozione del decreto”. Il Governo vorrà dimostrare con i fatti, con la trasparenza, di voler davvero cambiare le cose o che fine facciano le montagne di denaro incassate in contravvenzioni continuerà a restare un segreto ben nascosto?