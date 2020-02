Coronavirus: camionista messo in isolamento in via precauzionale dopo una consegna fatta a Lodi

Tutti i mezzi di trasporto possono diventare potenziali mezzi per far viaggiare attraverso l’Italia il coronavirus. Soprattutto se i suoi passeggeri transitano da zone dove ci sono focolai dell’epidemia. Una conferma potrebbe arrivare dall’Irpinia dove un camionista bulgaro di 45 anni è stato messo in isolamento precauzionale dopo essere rientrato da un viaggio per consegnare delle merci a Lodi, l’area maggiormente colpita dal virus. La misura precauzionale è scattata in seguito a un normale controllo stradale a Grottaminarda, dopo che i carabinieri hanno accertato che il camionista, residente a Carife, proveniva proprio dalla zona focolaio. Avvertito dai rappresentanti delle forze dell’ordine il sindaco ha fatto scattare la procedura di quarantena domiciliare per il camionista e per la sua famiglia.