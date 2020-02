International Truck of the Year 2020, il vincitore è il nuovo Actros capace di viaggiare nel futuro

Un veicolo che apre la strada alla guida automatizzata del futuro. Nulla di cui stupirsi, dunque, che sia stato proprio lui, il nuovo Actros Mercedes-Benz Trucks, ad aggiudicarsi l'”International Truck of the Year 2020″, capace davvero di fare da “apripista” alletecnologie che verranno, come ha affermato il presidente della giuria Gianenrico Griffini, spiegando la motivazione del premio. Un riconoscimento assegnato da una giuria composta da giornalisti del segmento veicoli industriali di 24 Paesi, che ha indicato come decisive per il voto, oltre all’Active Drive Assist, anche innovazioni quali il sistema di controllo ampliato del Tempomat e del comando del cambio Predictive Powertrain Control, la Human Machine Interface completamente digitale, implementata come nuova plancia multimediale, e sistemi di sicurezza all’avanguardia, tra i quali spicca il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza ottimizzato Active Brake Assist 5.

Ma anche un premio che rende ancora più preziosa la bacheca dei trofei di Mercedes-Benz, il marchio più premiato in assoluto nella storia di ‘Truck of the Year’, il concorso più importante a livello europeo in questo settore. Tra le funzionalità del nuovo Actros spicca l’Active Drive Assist, sistema in grado di frenare, accelerare e perfino sterzare il veicolo in modo automatizzato, mantenendo la distanza impostata rispetto al veicolo che precede e riconducendo il truck al centro della corsia di marcia in caso di sterzate che il sistema “ritiene ingiustificate e pericolose”. Nuove soluzioni tecnologiche al servizio della sicurezza su strade e autostrade, così come anche i piccoli bracci porta-telecamera, al posto degli ingombranti specchi retrovisori esterni per garantire, proprio grazie alle le MirrorCam una visuale decisamente migliore attraverso i cristalli laterali soprattutto in fase di manovra, di avvicinamento a incroci e rotatorie, o di percorrenza di curve strette. Immagini delle telecamere che il conducente può vedere benissimo su due grandi monitor, fissati sui montanti all’interno della cabina di guida. Soluzioni che meritavano un premio…