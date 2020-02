Una corsia preferenziale in banca per i trasportatori danneggiati dal crollo di Genova

Il sistema bancario ligure apre delle “corsie preferenziali” per gli autotrasportatori costretti ad affrontare spese aggiuntive in seguito al crollo di Ponte Morandi. Su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, e in risposta alle richieste delle associazioni di categoria, è stato infatti definito un accordo per attivare linee di credito straordinarie per l’anticipazione dei ristori 2019 che il decreto Genova riconosce agli autotrasportatori, a compensazione delle maggiori spese affrontate proprio in seguito del crollo del cavalcavia. “Un intervento che riporta un po’ di ossigeno alle nostre imprese in attesa che venga avviata la piattaforma per la presentazione delle domande di rimborso delle maggiori spese”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico. All’iniziativa hanno aderito Banca Carige, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Ubi Banca.