Tir salta la corsia dopo uno scontro e perde il carico di ferro: 9 chilometri di coda sulla A1

Traffico paralizzato, con oltre nove chilometri di code: è accaduto sulla A1 Milano-Napoli nel Parmense in seguito a un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 7.30 quando due tir si sono tamponati, con uno dei due autoarticolati che ha fatto un salto di carreggiata perdendo parte del suo carico di sbarre di ferro. La coda più impressionante, nove chilometri, si è formata tra Fiorenzuola e il bivio per la A15. L’incidente, avvenuto quasi in in contemporanea con altri scontri avvenuti sulle strade alternative nella zona di Fidenza-Parma e che hanno aggravato i disagi, non ha fatto registrare fortunatamente vittime.