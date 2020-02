Rifornimento self service: 430 stazioni di servizio Eni, Q8 e Tamoil offrono assistenza ai disabili

Quattrocentotrenta stazioni di servizio Eni, Q8 e Tamoil sparse lungo tutto lo stivale, su strade e autostrade, nelle quali automobilisti diversamente abili potranno avere assistenza nel rifornimento di carburante anche alle colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo pari opportunità nell’usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento. A indicare la mappa delle stazioni che hanno aderito all’iniziativa, chiamata “Self per tutti” e realizzata grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Federazione delle associazioni italiane delle persone con lesione del midollo spinale (Faip Onlus), da Unione Petrolifera, in rappresentanza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti aderenti, e dai gestori rappresentati dalle associazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, è una comoda guida, scaricabile o consultabile online, sul sito dell’unione petrolifera (cliccate qui per proseguire la lettura) con gli impianti divisi per regione, provincia e comune, che sarà periodicamente aggiornata via via che nuove stazioni aderiranno.