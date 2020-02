I monopattini elettrici entrano nel paniere Istat insieme alle auto “a corrente” e ibride

I monopattini elettrici ma anche le auto alimentate a corrente o ibride entrano a far parte del lungo elenco dei prodotti che compongono il paniere Istat, la lista di beni e servizi, aggiornata ogni anno e divisi per categorie merceologiche, che rappresentano quelli più acquistati dalle famiglie italiane. Un elenco al quale negli ultimi anni si erano aggiunti lavasciuga e robot aspirapolvere, ma anche mango e avocado, e che ora spalanca le porte ai trasporti elettrici, partendo dal monopattino che, è stato spiegato, “ si sta diffondendo rapidamente in molte città italiane, per arrivare alle quattroruote, elettriche. Inserite nel paniere, queste ultime, nonostante rappresentino ancora una piccolissima nicchia, con meno di undicimila vetture vendute, numeri destinati ad aumentare seal alla motorizzazione elettrica si unisce quella ibrida, con una quota di mercato che arriva così a “valere”, nel 2019, il 5 per cento del mercato italiano contro il il 3,7 per cento dell’anno precedente, con un incremento di 1,3 punti percentuali a scapito delle motorizzazioni tradizionali.