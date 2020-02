Brennero vietato alle merci italiani, per risolvere il caso scende in campo Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte scende in campo contro i divieti di transito per i camion introdotti dall’Austria nel corridoio del Brennero definendoli “contrari ai principi cardine dell’Ue sulla libera circolazione delle merci e dei servizi” e confermando che, proprio per questa ragione, le decisioni unilaterali adottate da Austria e Tirolo “sono state denunciate dal governo italiano alla Commissione europea”.Un caso che si trascina ormai da mesi ma che l’esecutivo , ha affermato sempre Giuseppe Conte, “mira a risolvere attraverso il dialogo con un prossimo incontro tra ministri competenti e uno in fase di promozione tra i capi del governo”. Rispondendo al Question time al Senato a una interrogazione del gruppo delle Autonomie Giuseppe Conte ha ricordato che “il 2 dicembre 2019 la ministra Paola De Micheli ha incontrato la Commissaria europea ai Trasporti, consegnandole una nota formale per rappresentare la difficile situazione in cui versano gli operatori economici italiani in conseguenza delle decisioni assunte dal Governo austriaco. Nell’occasione è stato ribadito che la Commissione europea dovrebbe pronunciarsi formalmente sulle misure restrittive austriache, in quanto contrarie ai principi cardine dell’Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in considerazione degli effetti distorsivi della concorrenza, con richiesta di valutare ogni possibile ulteriore azione qualora le stesse autorità intendessero comunque proseguire nei propri intenti. In attesa di pronunciamento, la ministra De Micheli ha in programma a breve un nuovo incontro con

la Commissaria Adina Valean”.