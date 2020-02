Pericolo epidemia da coronavirus sulla nave? I primi test eseguiti hanno scoperto già 10 contagi

È già salito a 10 il numero di passeggeri contagiati dal coronavirus della polmonite a bordo della nave da crociera Diamond Princess messa in quarantena mentre si preparava a sbarcare nel porto giapponese di Yokohama. E il numero potrebbe aumentare anche sensibilmente nelle prossime ore considerato che i dati confermati riguardano solamente una prima parte dei test eseguiti su un numero ridotto di passeggeri e membri dell’equipaggio, in totale 3700 persone. I dieci passeggeri contagiati sono stati ricoverati in ospedale e nessuno di loro avrebbe sintomi gravi, secondo quanto affermato dal ministro della sanità giapponese, Katsunobu Kato. Tra i 2.666 passeggeri(il resto sono componenti dell’equipaggio) ci sono 1.281 giapponesi e cittadini di altre 56 nazionalità: tutti dovranno restare a bordo per 14 giorni, a partire da oggi, per continuare con i controlli medici e dar modo di accertare possibili nuovi infezioni. I medici inviati a bordo effettueranno i test iniziando dai passeggeri più anziani e con malattie croniche considerati più a rischio. La Diamond Princess è ancorata vicino al porto di Yokohama da lunedì, quando le autorità giapponesi hanno negato lo sbarco e l’hanno messa in quarantena dopo aver avuto notizia di un primo contagio dal virus che ha colpito un passeggero di 80 anni, originario di Hong Kong, che era sbarcato la scorsa settimana nel territorio autonomo cinese, una delle tappe della crociera salpata il 20 gennaio da Yokohama e che ha toccato anche i porti di Okinawa e Kagoshima.