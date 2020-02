Matteo Salvini ai siciliani: “Realizziamo il Ponte sullo Stretto di Messina con i soldi dei privati”

“Dopo anni di attesa è ora che il caso del Ponte sullo Stretto di Messina vada risolto, sbloccando l’opera per consentire che l’alta velocità possa arrivare ovunque. Se si può fare con denaro privato non vedo dove sia il problema”. Così parlò Matteo Salvini, segretario della Lega intervenendo all’assemblea della regione Sicilia a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “È ovvio che c’e’ un progetto vecchio che va aggiornato e un contenzioso con i privati che va chiuso., ma se ci sono privati che a fronte di un canone vogliono investire è un’opera utile. Certo è che bisogna sbloccare anche l’alta velocità altrimenti si blocca tutto a Reggio Calabria”, ha aggiunto Matteo Salvini per il quale “ll Ponte sullo Stretto non è alternativo alle altre opere”.