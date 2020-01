Di Pietro: “La direzione generale che doveva sorvegliare sulle strade è una scatola vuota”

“Nel 2012 è stata istituita al ministero delle Infrastrutture un’apposita direzione generale del sistema di sorveglianza su strade e autostrade, ma non hanno messo né il personale, né i mezzi, né le strutture, è un contenitore vuoto”. A raccontarlo, ospite della trasmissione L’Italia s’è desta, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, è stato l’ex pm di Mani Pulite ed ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro aggiungendo che oggi in Italia serve un piano straordinario di manutenzione . Per garantire sicurezza su strade e autostrade, ma anche per creare occupazione, ha affermato l’ex ministro che ha invitato il Governo “a investire decine e decine di miliardi per risistemare tutto il sistema viario e ferroviario”. L’ex pm di Mani Mani Pulite ha parlato anche della possibile revoca o annullamento della concessione sottolineando che “un conto è la prima un altro il secondo: . Prima di arrivare all’annullamento bisogna stabilire a chi darai in gestione le autostrade”..