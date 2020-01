Camion sempre più vecchi sulle strade italiane. Così sicurezza e ambiente restano solo parole

Chiusura in rosso per il bilancio 2019 del mercato dei veicoli industriali che ha fatto registrare un -7,5 per cento rispetto al 2018, con un totale di 23.652 mezzi immatricolati contro i 25.580 dell’anno precedente. Un “rosso” reso ancor più “vivo” dalle immatricolazioni di dicembre che ha visto il calo toccare quota 10,7 per cento, a conferma di una “continua contrazione estremamente allarmante che si protrae da tutto il secondo semestre del 2019 e che temiamo possa proseguire senza sosta nei prossimi mesi”, come ha commentato Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, l’associazione delle case costruttrici estere, allarmato in particolar modo dal fatto che “il parco circolante continua così a invecchiare, con pesanti ricadute sul fronte della sicurezza e della sostenibilità del sistema trasporto”. E se i dati elaborati dai responsabili del Centro studi e statistiche di Unrae in base ai dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fotografano un quadro a tinte fosche, gli scenari futuro sono anche più preoccupanti, anche perché , come ha denunciato sempre Franco Fenoglio, “non esiste alcun progetto concreto e duraturo che consenta di avvicinare gli obiettivi di sostenibilità ambientale sempre più ambiziosi”. In altre parole: bellissimi slogan in difesa della tutela ambientale e della sicurezza, ma all’atto pratico un’incapacità a trasformare le belle parole in fatti.