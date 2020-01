Politici frustrati: “Le leggi non fermano le stragi stradali”. Forse perché non le fanno rispettare?

Nella battaglia contro chi guida ubriaco e drogato e provoca vittime innocenti i politici si sentono “frustrati” perché “sulla carta ci sono già tutte le sanzioni e le fattispecie, eppure non si riesce a far diminuire questi episodi”. Parola della vicepresidente della Commissione Trasporti Deborah Bergamini, di Forza Italia, che chiede di “investire in campagne di sensibilizzazione” .La stessa richiesta fatta dalla “collega” di Forza Italia Vincenza Labriola ( che a questa richiesta ne aggiunge però un’altra, ben più importante ma incredibilmente spesso dimenticata da chi è al Governo: quella di avere maggiore presenza della Polizia sulle strade”. La soluzione sicuramente più efficace, ma che molti esponenti del Governo sembrano non voler ascoltar, preferendo utilizzare il denaro pubblico per pagare dei fannulloni per stare a casa sul divano, come ha più volte denunciato il vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggè, invitando proprio a destinare quel denaro all’assunzione di più agenti per presidiare strade e autostrade.