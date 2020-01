Divieti di circolazione per i mezzi pesanti, ecco mese per mese il calendario per il 2020

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate per il 2020 previsti sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni particolarmente critici per la circolazione per garantire le migliori condizioni di sicurezza. Ecco mese per mese le date “vietate” ai tir. Gennaio: mercoledì 1 dalle 9 alle 22; domenica 5 dalle 9 alle 22; lunedì 6 dalle 9 alle 22; domenica 12 dalle 9 alle 22; domenica 19 dalle 9 alle 22; domenica 26 dalle 9 alle 22. Febbraio: domenica 2 dalle 9 alle 22; domenica 9 dalle 9 alle 22; domenica 16 dalle 9 alle 22; domenica 23 febbraio dalle 9 alle 22. Marzo: domenica 1 dalle 9 alle 22; domenica 8 marzo dalle 9 alle 22; domenica 15 dalle 9 alle 22; domenica 22 dalle 9 alle 22; domenica 29 dalle 9 alle 22. Aprile: domenica 5 dalle 9 alle 22; venerdì 10 dalle 14 alle 22; sabato 11 dalle 9 alle 16; domenica 12 dalle 9 alle 22; lunedì 13 dalle 9 alle 22; martedì 14 dalle 9 alle 14; domenica 19 dalle 9 alle 22 0; sabato 25 aprile dalle 9 alle 22; domenica 26 dalle 9 alle 22. Maggio: venerdì 1 dalle 9 alle 22; domenica 3 dalle 9 alle 22; domenica 10 dalle 9 alle 22; domenica 17 dalle 9 alle 22; domenica 24 dalle 9 alle 22; domenica 31 dalle 9 alle 22. Giugno: martedì 2 dalle 7 alle 22; domenica 7 dalle 7 alle 22; domenica 14 dalle 7 alle 22; domenica 21 dalle 7 alle 22; domenica 28 dalle 7 alle 22. Luglio: sabato 4 dalle 8 alle 16; domenica 5 dalle 7 alle 22 ;sabato 11 dalle 8 alle 16; domenica 12 dalle 7 alle 22; sabato 18 dalle 8 alle 16; domenica 19 dalle 7 alle 22; venerdì 24 dalle 16 alle 22; sabato 25 dalle 8 alle 16; domenica 26 dalle 7 alle 22; venerdì 31 dalle 16 alle 22. Agosto: sabato 1 dalle 8 alle 16; domenica 2 dalle 7 alle 22; venerdì 7 dalle 16 alle 22; sabato 8 dalle 8 alle 22; domenica 9 dalle 7 alle 22; venerdì 14 dalle 16 alle 22; sabato 15 dalle 7 alle 22; domenica 16 dalle 7 alle 22; sabato 22 dalle 8 alle 16; domenica 23 dalle 7 alle 22; sabato 29 dalle 8 alle 16; domenica 30 dalle 7 alle 22. Settembre: domenica 6 dalle 7 alle 22; domenica 13 dalle 7 alle 22; domenica 20 dalle 7 alle 22; domenica 27 dalle 7 alle 22. Ottobre: domenica 4 dalle 9 alle 22; domenica 11 dalle 9 alle 22; domenica 18 dalle 9 alle 22; domenica 25 dalle 9 alle 22. Novembre: domenica 1 dalle 9 alle 22; domenica 8 dalle 9 alle 22; domenica 15 dalle 9 alle 22; domenica 11 dalle 9 alle 22; domenica 29 dalle 9 alle 22. Dicembre: domenica 6 dalle 9 alle 22; martedì 8 dalle 9 alle 22; domenica 13 dalle 9 alle 22; domenica 20 dalle 9 alle 22; venerdì 25 dalle 9 alle 22; sabato 26 dalle 9 alle 22; domenica 27 dalle 9 alle 22.