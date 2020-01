Cinture di sicurezza sugli scuolabus: perché aspettare fino al 2024 per renderle obbligatorie?

Cinture di sicurezza obbligatorie sugli scuolabus, ma solo a partire dal 2024. È una delle nuove norme norme per aumentare la sicurezza stradale in votazione alla Camera e che prevede, sempre in difesa degli alunni delle scuole la realizzazione da parte dei Comuni delle Zone scolastiche, vale a dire le strade intorno alle scuole in cui limitare la velocità a 30 chilometri orari, almeno durante gli orari di entrata ed uscita; oppure la possibilità di attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede, con conseguente rallentamento delle auto; o ancora la possibilità per i Comuni di fare uso delle bande sonore sulle strade per far rallentare la velocità. Tutte ottime idee: ma perché aspettare il 2024?