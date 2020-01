Carta, oli minerali, cemento, cereali: queste merci non possono più attraversare il Brennero

Carta e cartone, prodotti a base d’oli minerali fluidi, cemento, calce e gesso, tubi e profilati cavi e anche cereali. Sono queste le merci inserite nel nell’elenco di nuovi prodotti “vietati” al transito al valico del Brennero dal 1° gennaio in base ai divieti imposti dall’Austria che già in passato aveva vietato al traffico pesante di trasportare rifiuti, pietre, terre, materiali di risulta e detriti, legname in tronchi, sughero, minerali ferrosi e non ferrosi, marmo, piastrelle.