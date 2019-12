Cosa vorrei per il 2020? Più pattuglie di agenti per strada e la galera per i delinquenti al volante

Sono molte le cose che ci si può augurare per il nuovo anno che sta per arrivare. Ma quali cose sperano si possano avverare nel 2020 coloro che ogni giorno, in auto o sui mezzi pubblici, al volante di un camion o sulla sella di una moto, percorrono decine, centinaia di chilometri? È la domanda che stradafacendo ha deciso di rivolgere ai lettori in queste ultime ore del 2019. Partendo da due desideri. Il primo: più (molte ma molte più….) pattuglie sulle strade a fare controlli, come deterrente per i pirati della strada sempre più numerosi e sempre più pericolosi, sempre più spesso sotto l’effetto di droghe o alcol. Il secondo: la certezza della pena, ovvero la garanzia che per chi ha ucciso o ferito gravemente degli incolpevoli, si apra solo ed esclusivamente una strada: quella della galera. Chi avesse “desideri da esprimere” in materia di trasporti, sicurezza stradale e temi simili potrà lasciare un commento nell’area qui sotto. Buon 2020 a tutti da stradafacendo.tgcom24.it. Con l’augurio possa essere migliore e soprattutto più sicuro su strade e autostrade…..