2019, un viaggio a ritroso per ripercorrere cosa è successo (e cosa no) . E per non dimenticarlo

Un viaggio a ritroso, attraverso quanto successo nel 2019, nel mondo dei trasporti e della logistica, e dunque anche dello sviluppo economico, della sicurezza stradale…. È quanto invita a compiere stradafacendo attraverso una rilettura degli articoli più significativi pubblicati raccolti in un “mini calendario”dif ine anno. Per ricordare cosa è stato fatto e cosa no, perché la storia di quanto accaduto insegna.

Incidenti stradali e feriti sono in calo, ma aumentano i morti su autostrade e extraurbane

Gasolio di contrabbando, un fiume inarrestabile che continua a scorrere lungo tutta l’Italia

Revisioni dei tir ferme nelle Motorizzazioni, ma il Governo sbarra la strada per farle ripartire

Ires più cara per le concessionarie: l’aumento verrà speso per migliorare strade e trasporti?

Confcommercio e Conftrasporto: “Il Governo alzi una diga in Europa in difesa dei nostri porti”

Diminuire lo zolfo nel gasolio dei traghetti costerà carissimo a imprese e consumatori sardi

Rimborsi sul gasolio, alle imprese di trasporto verranno garantiti soltanto fino a luglio?

Traghetti più cari per i camion da gennaio: servirà a pagare il gasolio con meno zolfo

“Ministro De Micheli, ha senso rendere i ponti sicuri e poi lasciarli “sfondare” dai maxitir?”

Le imprese di Conftrasporto pronte a schierarsi al fianco del ministro De Micheli contro l’Austria

Container nei porti, non ci sarà la tassa aggiuntiva per pagare la lotta al crimine

Logistica, il settore che può rilanciare l’occupazione ma anche cancellare 500mila posti

Trasporti e logistica, nella filiera c’è un ingranaggio da aggiustare: l’intermediario

Novembre 2019

NOVEMBRE 2019

Divieti al Brennero, tasse sui porti: troppi indizi fanno una prova. L’Europa vuole isolare l’Italia?

Mille cantieri per rendere sicuri strade e ponti restano chiusi: chi e perché non li apre?

Tir liberi d’inquinare grazie alle centraline elettroniche che “frenano” l’additivo AdBlue

Lo scontro autotrasportatori-governo è stato evitato grazie a un “carico” di impegni precisi

Trasporto merci via mare, una nuova tassa europea farà da zavorra per i porti italiani

Zes, le aree economiche speciali per attrarre imprese “vietate” a trasporto e logistica

“Ministro De Micheli, è ora di fare chiarezza. Anche su chi rappresenta l’autotrasporto”

Metà dei Tir sulle strade senza poter fare la revisione. Così lo Stato tutela la sicurezza

Uggé: “Nuovo allarme cavalcavia, ma sui maxi tir che rischiano di minare le strutture tutti zitti”

Ilva, migliaia di lavoratori rischiano di restare a piedi. Compresi molti autotrasportatori

OTTOBRE 2019

Unatras conferma il fermo nazionale dei Tir, “sola risposta possibile ai silenzi del governo”

Chi si ferma è perduto? L’autotrasporto è pronto a dimostrare che è esattamente il contrario

Tir stranieri “fuorilegge” in arrivo dal Brennero: finalmente l’Italia inizierà a controllarli

La distanza più grande che si può misurare in Italia? È quella che separa lavoro e politica

Mattarella: “I trasporti al centro dell’economia”. E applaude la “strada della sostenibilità”

Tasse sul gasolio, Tir pronti al fermo? Uggé: “Senza confronto non ci resta che lo scontro”

Scaricare un container in porto? Servono 68 documenti. Storia di una vergogna lunga 16 anni

Porti sul Mediterraneo: crescono tutti tranne quelli italiani affondati dalla burocrazia

Palenzona: “Sul diesel l’Italia non deve ripetere l’errore fatto dicendo no alle centrali nucleari”

Chi più inquina più paga: solo un bello slogan. Nella realtà il fisco “stanga” i camion “puliti”

Quanto vale un’ora di guida su un Tir? Nell’era della concorrenza sleale c’è chi la paga 8 euro

Brennero, le limitazioni ai Tir danneggiano in un colpo solo l’economia e l’ambiente

Mezzi elettrici, un mito destinato a crollare: “Producono più danni per l’ambiente dei diesel

Cono-scienza: la nuova parola capace di guarire inquinamento e cambiamenti climatici

Caporalato nella logistica: un cancro da estirpare prima che possa uccidere altre imprese “pulite”

Droga o alcol come compagni di viaggio: 257 camionisti trovati “positivi” in una settimana

Società di trasporti fallite e “rinate”: i controlli diranno se sono loro a trainare l’evasione fiscale?

Sistri addio: un registro gestito dal ministero per l’Ambiente traccerà i rifiuti pericolosi

SETTEMBRE 2019

Surriscaldamento: un gruppo di scienziati svela “verità” che altri sembrano voler nascondere

Fare il camionista? Offre un buon stipendio, fa scoprire l’Italia e rimborsa i costi della patente

Rifornimento di gas per i camion, inaugurate le prime due stazioni in autostrada del nord Italia

Legambiente: “Le tasse vanno pagate in proporzione all’inquinamento che si produce”

Trasporto merci via mare: Italia solo quarta in Europa dietro Olanda, Spagna e Regno Unito

L’Europa difende l’ambiente, ma se non lo faranno anche i grandi inquinatori sarà inutile

Logistica, dietro certe cooperative si cela un mondo di appalti illegali e di lavoratori sfruttati?

Conftrasporto: “Un autogol clamoroso per lo Stato tagliare i sussidi all’autotrasporto”

La “benedizione” di Papa Francesco sulla Tav: “È strategica, si ispira a una visione del futuro”

Poste Italiane? Prima di far “partire” nuovi servizi faccia funzionare quelli già esistenti

Revisioni dei tir ferme: senza un provvedimento d’urgenza circolano mezzi pericolosi

I problemi nei trasporti? Sono un vero e proprio mare. E non è solo un modo di dire…

Una donna al volante del ministero dei Trasporti: è Paola De Micheli, vicesegretaria del Pd

AGOSTO 2019

E 45 chiusa ai camion: il calcolo dei danni per il settore dell’autotrasporto è arrivato a 27 milioni

Concorrenza sleale: 5000 euro di multa al tir svizzero che faceva cabotaggio in Italia

Strade e ponti: per i politici non sono la via per la ripresa ma solo una scusa per fare polemiche

Traforo del Monte Bianco chiuso per tre anni al traffico. L’Italia come si prepara all’emergenza?

Agosto 2018, il crollo del ponte di Genova. Agosto 2019, il crollo della dignità della politica

Borgo Panigale, l’autostrada “maledetta” per i Tir. Terza tragedia in meno di un anno

Trasporti e logistica, imprese e lavoratori hanno una strada in più per denunciare le illegalità

Frenata assistita obbligatoria anche sui vecchi tir. Solo così si “frenano” possibili tragedie

L’Italia ridotta a copiare il “modello africano” per imparare a costruire strade, ferrovie, porti?

LUGLIO 2019

Lasciate ogni speranza (di non restare in coda) o voi ch’entrate in autostrada per il Brennero

Tragedia di Bologna atto secondo. “A quante repliche dovremo assistere prima di agire?”

Trasporto merci, l’Italia rallenta “frenata” dal Sud sempre più distante dal resto del Paese

Dopo un anno anche il Governo ha capito che non fare la Tav costerebbe più che realizzarla

10 anni fa l’allarme al Governo: “Il Nordafrica ci sorpasserà con le infrastrutture”. Ora è avvenuto

Trasportatori abbandonati a se stessi: il Governo non può restare insensibile alle grida di dolore

Settore marittimo: vale moltissimo, perfino più dell’industria dell’auto, ma quanti lo sanno?

Strade da schifo: un camionista le filma e chiede: la tassa che paghiamo per curarle che fine fa?

Ci saranno altri Ponti Morandi? I cittadini segnalano strutture a rischio e chiedono controlli

Il caso Brennero? È come una pentola a pressione che senza valvole di sicurezza può esplodere

Brennero, a breve sarà vietato trasportare anche carta, petroli, cemento, tubi, grano…

Tragedia di Annone: il nuovo ponte c’è, ma il viaggio verso la sicurezza non è mai partito