Strade vietate ai Tir in caso di nevicate e gelo: dove, come e quando potrà accadere

Dove e quando potrà essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti in caso di nevicate o gelate? Come individuare le aree di sosta più vicine disponibili? E, ancora, dove trovare l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade dove è obbligatorio portare a bordo le catene da neve o circolare con pneumatici invernali montati? Domande alle quali è chiamato a dare una risposta Il Piano neve 2019 – 2020 previsto dal Ministero dell’Interno per definire “le misure che Polizia Stradale e Concessionarie autostradali attueranno in caso di neve o ghiaccio per assicurare ai cittadini sicurezza lungo la viabilità stradale e ferroviaria”. Una serie di “linee guida per la gestione delle emergenze di viabilità determinate da precipitazioni nevose” con l’indicazione delle aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve, oltre che dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose. Il sito della Polizia di Stato invita a mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade ed autostrade chiamando il numero gratuito 1518 del Cciss ascoltando le trasmissioni di Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3); consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it da smartphone e palmari.