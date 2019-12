Omicidio stradale: non basta. Per fermare la strage infinita occorre altro

“La strage infinita”. È un titolo che non ha bisogno di troppi commenti quello scelto dalla redazione di Telearena per la puntata di Diretta Verona in onda giovedì 19 dicembre alle 21.15 e dedicata alla morte che continua a correre lungo strade e autostrade, con otto morti registrati in appena in due settimane e oltre 70 vittime nel veronese dall’inizio dell’anno. Numeri impressionanti che richiedono nuovi interventi e misure? La risposta sembrerebbe proprio essere di sì, mettendo “sul banco degli imputati” quelle adottate sinora visto che l’introduzione del reato di omicidio stradale non ha portato gli effetti sperati così come le norme che vietano l’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida non hanno contribuito a dimezzare (questo era l’obiettivo fissato) il numero delle vittime entro il 2020. Ma quale strada prendere? A discuterne, ospiti in studio , saranno il comandante della polizia stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, il comandante della polizia municipale di Verona, Luigi Altamura, la parlamentare del Partito Democratico, Alessia Rotta, tra i protagonisti della legge sull’omicidio stradale, e il vicepresidente del Fai di Verona, la federazione degli autotrasportatori, Claudio Perbellini, chiamati a commentare anche alcune interviste con i familiari delle vittime della strada e altri servizi e collegamenti. Al volante della trasmissione, come conduttore, Mario Puliero con la partecipazione del direttore dell’Arena di Verona Maurizio Cattaneo.