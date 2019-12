Largo consumo e logistica, una ricerca di GS1 Italy spiega cos’è cambiato in 10 anni

“Dieci anni di logistica nel largo consumo. Cosa è cambiato”: è questo il tema al centro dell’incontro, gratuito e aperto a tutti previa registrazione online, che si terrà martedì 28 gennaio 2020 a Milano, nella sala Sala Meili del Centro Svizzero di via Palestro, 2 a Milano dalla10 alle 13. Un appuntamento, che partendo dalle ragioni per aggiornare la fotografia della logistica nella filiera del largo consumo italiano, racconterà i flussi logistici e la loro evoluzione – anche in tema di sostenibilità ambientale – negli ultimi 10 anni attraverso i risultati della nuova ricerca effettuata da GS1 Italy sulla mappatura dei flussi logistici nel settore del largo consumo in Italia, condotta in collaborazione con un team di ricerca congiunto del Politecnico di Milano e dell’Università Cattaneo Liuc, attraverso 60 interviste dirette e 1.000 rilevazioni in banchina presso CeDi della GDO. Ma anche attraverso le testimonianze delle aziende – tra cui Coop Italia, Conad, Nestlè – in tema di digitalizzazione, automazione della supply chain, collaborazione di filiera e sostenibilità. Tra i protagonisti dell’incontro Bruno Aceto di GS1 Italy, Giuseppe Bertini di Coop Itali, Fabrizio Dallari di Liuc Università Cattaneo, Giuseppe Luscia di GS1 Italy, Andrea Mantelli di Conad, Marco Melacini del Politecnico di Milano, Marco Porzio di Nestlè, Silvia Scalia di GS1 Italy