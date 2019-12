Beneficenza a tutto gas, la “Festa Bikers” ha permesso di donare mezzo milione di euro

Sono molte le strade sulle quali può viaggiare la solidarietà. E sono diversi anche i mezzi per farla giungere a destinazione. Uno di questi ha due ruote e ogni anno percorre la strada che conduce a Cologno al Serio, provincia di Bergamo, che da 22 anni ospita uno dei più grandi e “popolati” raduni di motociclisti: amanti delle due ruote provenienti da tutta Italia, da mezza Europa, perfino da altri continenti, irresistibilmente attratti dal fascino di questo appuntamento, ma anche dalla possibilità di fare del bene. Sì, perché la “Festa Bikers”, il motoraduno lungo cinque giorni che si tiene ogni fine agosto, ha, fin dalla sua prima edizione, una finalità benefica: raccogliere fondi per aiutare associazioni che, a loro volta, aiutano le persone più deboli, più in difficoltà. Traguardo puntualmente raggiunto anche con l’edizione 2019 che ha attirato decine di migliaia di bikers assistiti e serviti da una maxi squadra di 400 volontari addetti alla biglietteria, allo smistamento di moto nei posteggi, alla ristorazione al servizio d’ordine… Trentaquattromila e settecento euro la cifra raccolta che sabato 23 novembre è stata consegnata ai responsabili di diverse associazioni (Associazione Cure Palliative Bergamo; Associazione .F.a.r.d, Cooperativa. Agreo, La Pervinca, Consorzio FA, B.A.C.A., Protezione civile di Cologno al Serio; Associazione Alpini di Lurano, Cooperativa Itaca, Volontari Dell’Adda, Associazione Un cuore con le ali, Associazione Strada Facendo) nel corso di una serata alla quale hanno partecipato oltre 400 persone. Motociclisti, supporter, volontari, partner e sponsor, amministratori pubblici (dal sindaco Chiara Drago all’ assessore comunale alla cultura e allo sport Mattia Sangaletti e al consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza regionale Giovanni Malanchini, appassionato e sostenitore di Festa Bikers) che non hanno voluto mancare anche a questa importantissima tappa del percorso che ha portato in questi 22 anni l’associazione, creata da Fausto Fratelli, Paolo Natali, Davide Cadeo e Paola Gessi, a donare circa mezzo milione di euro raccolti proprio grazie “al grande cuore dei motociclisti”. Per i quali l’appuntamento con la 23a Festabikers è già segnato in calendario: dal 26 al 30 agosto 2020.

Testo realizzato da Baskerville comunicazione & Immagine srl per stradafacendo.tgcom24.it