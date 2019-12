Tirrenia Cin, persi i finanziamenti lascerà terra mille dipendenti del personale navigante?

Potrebbero essere un migliaio i dipendenti di Tirrenia Cin che la compagnia sarebbe pronta a far sbarcare dalle proprie navi già a partire dal settembre 2020 come “conseguenza dell’imminente scadenza, a luglio del prossimo anno, della convenzione da 72 milioni di euro per le rotte della continuità territoriale marittima della Sardegna e della Sicilia” e considerando che non si prospetta alcuna proroga, con anzi il governo, anche in base a un parere dell’Antitrust, al lavoro a una gara pubblica. Mille esuberi, destinati a colpire il personale navigante, fatto scendere definitivamente a terra, prospettati nel documento illustrato a Roma alle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nel quale si annuncia anche la chiusura delle sedi amministrative di Napoli e Cagliari, trasferendo i dipendenti in altri uffici, in particolare a Portoferraio, Livorno e Milano. Ricollocamenti che i sindacati, sottolineando che sono stati dichiarati ma non garantiti, nasconderebbero di fatto “un licenziamento mascherato” .I sindacati hanno contestato l’informativa della società , riservandosi azioni di protesta.