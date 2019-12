I Governi cambiano, le strade per fare il pieno di denaro alla macchina della politica no

Cambiano i Governi, rimangono immutate le strade percorse dalla politica per rifornire di denaro le casse dello Stato. E una delle strade predilette è quella che porta a colpire i proprietari di mezzi di trasporto decidendo puntualmente nuovi aumenti per i carburanti. L’ennesima stangata è contenuta nella Manovra di Governo che ha deciso di aumentare e clausole di salvaguardia sulle accise: in altre parole, se non ci sarà una retromarcia dell’ultima ora, la decisione del governo porterà ad aumenti delle accise sulla benzina da 1,221 miliardi nel 2021, 1,683 miliardi nel 2022 e 1,954 miliardi nel 2023. Risorse, hanno spiegato gli esponenti del Governo, che verranno impiegate principalmente per alleggerire l’impatto della plastic tax e allentare la stretta sulle auto aziendali.